Les Saint-Bernard pourraient protéger les moutons des loups

Le nombre de loups a fortement augmenté ces dernières années et environ 240 de ces prédateurs parcourent actuellement le pays, écrit le «SonntagsBlick». Conséquence: les attaques sur le bétail se multiplient, particulièrement sur les alpages non protégés. «Le loup met en danger l'économie alpine», déclare Erich von Siebenthal, conseiller national (UDC/BE) et président de la Société suisse d’économie alpestre (SSEA). Selon lui, les chiens de protection des troupeaux sont un moyen de défense évident mais il n’y en a tout simplement pas assez en Suisse. La Confédération ne reconnaît en effet que deux races adaptées à cette fonction: les montagnes des Pyrénées (patous) et les bergers des Abruzzes.