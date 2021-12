Websérie : Les saisons 9 et 10 de «Skam France» confirmées

Cinq mois après la diffusion du dernier épisode de la saison 8, France.tv Slash a confirmé qu’une suite était en préparation.

C’est officiel, «Skam France», dans laquelle avait joué Judith Siboni , aura bien droit à deux saisons supplémentaires. Les fans de la websérie attendaient d’en savoir plus depuis la diffusion du dernier épisode de la saison 8, le 9 juillet 2021. C’est sur les réseaux sociaux que la plateforme France.tv Slash a mis fin à leur attente, avec une photo montrant un clap sur lequel il était indiqué «Skam saisons 9/10» ainsi que le nom de la réalisatrice Shirley Monsarrat, aux commandes de «Skam France» depuis la 7e saison.

Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été communiquée, mais selon allociné.com, il y a de très fortes chances que les comédiens des deux saisons précédentes reprennent du service. On devrait donc retrouver Khalil Ben Gharbia, Louise Malek, Lucie Fagedet, Flavie Delangle, Sohan Pague, Ayumi Roux et Abdallah Charki à l’écran.