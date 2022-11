Coupe du monde: combien gagnent les 32 sélectionneurs

Deux nations qualifiées pour le Qatar ont par ailleurs viré le coach qui avait atteint l’objectif fixé pour le remplacer à quelques mois seulement du coup d’envoi du Mondial. Ainsi, Vahid Halilhodzic et ses 920’000 euros de salaire annuel ont une fois encore été débarqués fin août. A sa place, les dirigeants marocains ont enrôlé Walid Regragui pour un montant légèrement inférieur. Même scénario en Iran où, en septembre, le Serbe Dragan Skocic n’a pas été confirmé bien qu’il eût remporté 15 des 18 matches qu’il a passé sur le banc iranien. Les dirigeants de Téhéran ont préféré rappeler Carlos Queiroz. Le technicien portugais est certes plus cher – 2 millions par an contre 650’000 euros – mais il a l’énorme avantage de l’expérience et d’avoir surtout déjà qualifié et dirigé l’Iran lors des deux dernières Coupes du monde.