Berne : Les salaires des cadres ne seront pas plafonnés

Le projet de la commission des institutions politiques du Conseil national, qui voulait limiter à un million de francs annuel les hauts revenus, est jugé trop rigide par les Sept Sages.

Le salaire des cadres des entreprises fédérales et proches de la Confédération ne doit pas être réglé par la loi. Le Conseil fédéral refuse d’introduire un plafond à un million de francs et d’interdire des indemnités de départ.

Pour la commission, la rémunération des cadres et des membres des conseils d’administration des CFF, de Ruag, de La Poste, de la Suva, de Swisscom, de Skyguide et de la SSR ne devrait pas excéder celle d’un conseiller fédéral. Mais le projet inclut en plus du salaire, les honoraires et l’ensemble des prestations en argent, comme celles de la prévoyance vieillesse. Le texte met en oeuvre une initiative parlementaire de l’ancienne conseillère nationale Susanne Leutenegger-Oberholzer (PS/BL).