Agriculture : Les salaires des paysans suisses ont augmenté l’an dernier

Les agriculteurs ont vu leurs revenus moyens passer à 74’200 francs par exploitation, soit une hausse de 5%.

Les rendements plus élevés de la betterave à sucre, du fourrage grossier et des céréales ont également eu un impact positif. Ces évolutions ont contrecarré les faibles récoltes dans les cultures fruitières, de pommes de terre et de colza ainsi que dans la viticulture ainsi que des charges généralement plus élevées.