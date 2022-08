Economie: L’an prochain, les salaires devraient augmenter de 2,2% en moyenne

Économie : L’an prochain, les salaires devraient augmenter de 2,2% en moyenne

Les employés de l’hôtellerie et de la restauration sont ceux qui devraient profiter le plus de cette hausse des salaires espérée.

Une enquête du Centre de recherches conjoncturelles KOF de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), relayée par la «NZZ am Sonntag», table sur une augmentation moyenne des salaires de 2,2% en 2023. Les employés de l’hôtellerie et de la restauration font partie des gagnants. Profitant de la pénurie de personnel dans le secteur, ils peuvent s’attendre à une augmentation de leurs revenus de 4,4%. À l’autre bout de la chaîne, ce sont les banquiers qui s’en tirent le moins bien: les augmentations de salaire dans le secteur financier ne devraient pas dépasser 1,5%.

«Pas d’augmentations astronomiques»

Alors que Travail.Suisse exige des hausses de salaires comprises entre 3 et 5% pour l’ensemble des employés l’année prochaine, le président de l'Union patronale suisse (UPS) Valentin Vogt juge cette revendication irréaliste. «Il n’y aura certainement pas un gel des salaires en 2023, mais il n’y aura pas non plus des augmentations astronomiques», affirme-t-il dans la «NZZ am Sonntag».