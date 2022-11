Etude: Les salaires restent à la traîne par rapport à l’inflation

Étude : Les salaires restent à la traîne par rapport à l’inflation

La perte moyenne de salaire réel en Suisse devrait se chiffrer à 1,8% en 2022, «soit le plus fort recul depuis 1942», selon UBS.

En 2023, les entreprises suisses devraient augmenter les salaires de 2,2%, soit la «plus forte hausse en près de quinze ans», selon une étude d’UBS publiée mardi. L’enquête a été menée auprès 290 entreprises et associations patronales et de salariés.

«La hausse des prix de cette année ne sera pas entièrement compensée», remarque Daniel Kalt, économiste en chef d’UBS Suisse en préambule de l’étude, estimant que «le danger d’une spirale prix-salaires infernale apparaît relativement faible». Bien que moins forte que dans la zone euro, l’inflation en Suisse a grimpé jusqu’à 3,5% en août, son plus haut niveau depuis 1993, mais a légèrement reculé en septembre, puis en octobre pour revenir à 3%.

La plus forte baisse des salaires réels en 80 ans

Avec cette poussée d’inflation qui avait accéléré après l’invasion de l’Ukraine, la perte moyenne de salaire réel en Suisse devrait se chiffrer à 1,8% en 2022, «soit le plus fort recul depuis 1942», notent les économistes d’UBS. Le pouvoir d’achat des salariés devrait donc «sensiblement reculer cette année» et «stagner en 2023», selon eux. D’autant que la hausse des prix serait sous-estimée, car mal calculée, selon l’économiste et conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD).