Économie : Les salaires minimaux romands menacés par une fronde à Berne

Pas moins de 27 associations professionnelles soutiennent cette motion. Déposé par le conseiller aux Etats du Centre Erich Ettlin (OW), le texte demande que les accords négociés entre les patronats et les syndicats et étendus au niveau national prennent le dessus sur les salaires minimaux cantonaux , rapporte «Le Matin Dimanche». Sinon, «pourquoi faire des concessions et des négociations» si les résultats ne sont pas valables dans toute la Suisse, demande-t-il dans les colonnes du dominical.

Neuchâtel et Genève

La motion concerne spécifiquement Neuchâtel et Genève, puisque, rappelle Erich Ettlin, les cantons du Jura, de Bâle-Ville et du Tessin suivent déjà cette logique. Le changement s’appliquerait à 44 conventions collectives de travail (CCT), notamment dans le domaine de la boucherie, des stations-services ou encore de la peinture. Les travailleurs neuchâtelois et genevois de ces secteurs verraient donc leur salaire revu à la baisse, mais se verraient attribuer d’autres avantages tels que des primes d’ancienneté, des jours de congé ou des frais de repas, précisent les défenseurs de la mesure. Les gouvernements genevois et neuchâtelois, soutenus par nombre de leurs homologues ainsi que par des parlements cantonaux, contestent cette proposition au nom du respect du fédéralisme et de l’autonomie des cantons.