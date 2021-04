Suisse - Les salaires ont augmenté en 2020 

Dans le secondaire et le tertiaire

Les salaires nominaux ont augmenté en moyenne de 0,5% dans le secteur industriel (+0,9% en 2019, +0,3% en 2018 et +0,4% en 2017) se situant ainsi en dessous du taux global de +0,8% pour l’ensemble de l’économie suisse. Les progressions les plus fortes ont été enregistrées dans la fabrication des produits métalliques (+2,2%) et dans la construction (+0,8%). À l’autre bout de l’échelle, les industries extractives et liées à la production et distribution d’énergie (–1,8%) et la branche du bois, du papier et de l’imprimerie (–0,3%) ont connu un recul.

Comme en 2019, le secteur tertiaire a enregistré, en 2020, une augmentation des salaires nominaux de 0,9% (+0,9% en 2019, +0,5% en 2018 et +0,4% en 2017). Les branches ayant bénéficié des hausses nominales les plus élevées sont les suivantes: activités informatiques et services d’information (+2,7%), activités spécialisées, scientifiques et techniques (+2,7%), puis commerce et réparation d’automobiles et de motocycles (+2,1%). Dans le domaine «santé, hébergement médico-social et action sociale», les salaires nominaux ont augmenté de 1,7%. Toujours dans le secteur tertiaire, cinq branches ont connu un recul des salaires nominaux, dont celle d’assurance (–2,1%) et celle du commerce de gros (–0,6%).