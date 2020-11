États-Unis : Les salariés appelés à devenir des TikTokers

Des entreprises comptent soigner leur image de marque en incitant leurs employés à publier sur l’application de vidéos virales.

Des entreprises ne se contentent plus d’engager des influenceurs. Elles incitent aussi leurs employés à publier du contenu sur les réseaux sociaux. GameSpot s’est fait remarquer au début du mois en encourageant les salariés de ses magasins à publier des vidéos d’eux-mêmes au travail en train de danser pour le #RedWineChallenge. L’équipe gagnante devait recevoir des bons cadeaux, des enceintes vocales et l’engagement d’une personne supplémentaire pour l’ordinairement très chargé Black Friday. Mais la controverse autour de cette troisième récompense a contraint le détaillant en jeux vidéo d’interrompre son offre.

Stratégie connue

La chaîne de produits cosmétiques Sephora s’appuie déjà sur un groupe pré-approuvé d’influenceurs d’employés actifs sur TikTok, communément appelé la «Sephora Squad». La chaîne de cafés et beignets Dunkin' a lancé un réseau d’influenceurs qui comprend un groupe de baristas et d’employés de la vente au détail de Dunkin’ déjà nantis d’un nombre important d’abonnés sur TikTok.

Des entreprises comme Zappos, Huawei et Dell ont toutes encouragé leurs employés à publier des messages positifs sur leur travail, principalement sur Instagram et Twitter. Elles estiment que leurs employés peuvent porter leur message bien plus loin qu’un compte de marque sans visage.