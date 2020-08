il y a 50min

Genève

Les salariés mettent les princes du burger sur le gril

Des employés de Five Guys se révoltent. Une inspection est en cours. L’enseigne se dit sereine.

de Jérôme Faas

L’un des deux restaurants genevois de la chaîne se situe à la rue du Mont-Blanc, à proximité de la gare. 20 Minutes / jef

Five Guys, chaîne américaine de burgers qui a ouvert depuis 2018 deux enseignes à Genève (et une à Lausanne), se vante de diffuser du rock and roll dans tous ses restaurants. Or, plusieurs employés actuels et passés jugent aussi sa gestion humaine plutôt rock and roll.



Ils font état d’un management usant de menaces de licenciement, d’heures supplémentaires ou de nuit impayées, de caméras filmant les salariés, de changements de planning impromptus, de copinage. «Ils font craquer les gens avec des avertissements. Plusieurs employés sont frontaliers. Précaires, ils ne peuvent se permettre de perdre leur emploi. Il y a des burn-out. On n’a rien contre la chaîne, au contraire, on a bossé dur, on était fiers, mais tout s’est dégradé.»

«Plusieurs irrégularités»

Le syndicat Unia, mandaté par les salariés, confirme ces dires. «Depuis 2019, un contrôle de l’Inspection paritaire des entreprises est en cours, pour lequel nous avons qualité de partie», indique la secrétaire syndicale Anna Gabriel Sabate. «Le contrôle vise la mise en conformité de plusieurs irrégularités: pauses lorsque le travail dépasse neuf heures, deux jours de congé hebdomadaires, compensation du travail de nuit, paiement du salaire conforme aux usages et système de vidéosurveillance.»

«Nous respectons la loi»

La direction de Five Guys se désole des déclarations des employés mécontents, assurant qu’elles «ne reflètent en rien la réalité, ni nos valeurs. Depuis le début, nous privilégions l’échange.» Sur le fond, elle conteste les griefs. «L’intégralité des heures travaillées par nos employés leur a toujours été versée.» Five Guys confirme que l’Inspection paritaire des entreprises a bien contrôlé le restaurant en 2019. «Il s’agissait principalement de faire évoluer et d’adapter notre règlement interne en faveur des employés.» La direction souligne qu’en matière de durée du temps de travail et de nombre de jours de congé, «aucune anomalie n’a été constatée, nous respectons la loi sur le travail.»

Le rôle des caméras