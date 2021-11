Grève en Valais – Les salariés Smood de Sion et Martigny rejoignent le mouvement

Les salariés de Smood à Sion et Martigny sont entrés en grève ce mercredi. Ils demandent «le paiement correct des heures travaillées et des frais pour l’utilisation du véhicule privé ainsi que la planification du travail soit communiquée deux semaines à l’avance, comme l’exige la loi», explique Unia, via un communiqué de presse.