«Suisse Secrets» : Une fuite dévoile les sales affaires de Credit Suisse

Les éléments d'une nouvelle enquête, dévoilés ce dimanche par un consortium international composé de près de 50 journaux, devraient mettre la grande banque suisse dans une situation difficile.

«Le secret bancaire suisse est immoral»

Il y a un an, des rédacteurs du «Süddeutsche Zeitung» ont obtenu ces données d'un lanceur d'alerte anonyme. Ils les ont ensuite traitées avec environ 48 autres journaux. Parmi eux, le «New York Times», The Guardian ou «La Stampa» (en Italie). Le ou la lanceur(se) d'alerte est cité(e) par l'équipe de recherche comme suit.

«Suisse Secrets» dévoile les manquements généralisés aux obligations de diligence raisonnable de Credit Suisse, malgré les promesses répétées, depuis des décennies, d'éliminer les clients douteux et les fonds illicites. Parmi les comptes incriminés figurent: celui du Vatican qui n'a pas été déclaré et via lequel près de 400 millions de francs ont été transférés pour une transaction immobilière à Londres, pour laquelle le Saint-Siège fait la Une des journaux depuis des années, résument nos confrères alémaniques. Autres comptes problématiques: celui de l'ancien dirigeant algérien Abdelaziz Bouteflika ou encore du Suédois Stefan Sederholm, condamné à la prison à vie pour trafic d'êtres humains aux Philippines. Ce dernier a pu conserver son compte ouvert en 2008 auprès de la banque deux ans et demi après sa condamnation.