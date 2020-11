Suisse romande : Les salles de cinéma doivent rouvrir ensemble, selon ProCinéma

La faîtière des exploitants de salles et des distributeurs de films appelle à une rééouverture coordonnée des salles de cinéma romandes à la mi-décembre afin d’éviter toute confusion et inégalité de traitement.

Toutes les salles de cinéma de Suisse romande doivent rouvrir à la mi-décembre de manière coordonnée. Cet appel est lancé aux gouvernements des cantons romands par ProCinéma, la faîtière des exploitants de salles et des distributeurs de films.

Dans une lettre intitulée «Sortir de l’inégalité de traitement et de la cacophonie: pour une ouverture rapide des cinémas en Suisse romande», ProCinéma attend des cantons romands qu’ils se coordonnent parce qu’elle craint que la confusion règne, en référence aux dernières annonces.

Coordination

Une coordination – avant le 2 décembre pour permettre aux exploitants de s’organiser – est d’autant plus justifiée en matière de cinéma que les films sortent et sont diffusés en même temps dans toutes les salles, et pas seulement romandes. Les salles romandes ne doivent ainsi pas être désavantagées par rapport aux cinémas en France ou en Suisse alémanique, ou encore par rapport aux restaurants, souligne ProCinéma.