Cinéma

Les salles obscures veulent rallumer les projecteurs

Une réouverture des salles obscures est espérée dès le 8 juin. La branche a travaillé sur un concept de protection sanitaire, qui a été transmis à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les exploitants de cinéma attendent avec impatience les décisions du Conseil fédéral de mercredi. Une réouverture des salles obscures est espérée dès le 8 juin. Depuis la mi-mars, les pertes d'exploitation de la branche s'élèveraient à plus de 60 millions de francs.

Ce chiffre est une estimation, précise à Keystone-ATS Edna Epelbaum, présidente de l'Association cinématographique suisse (ACS). «La branche est très dépendante de la météo et des sorties de films. Mais le printemps est une période très importante pour nous, avec plusieurs sorties importantes et des événements privés. Il permet de faire des réserves pour l'été», ajoute-t-elle.

Réaction du public

«On se prépare. On fait le pari de rouvrir le lundi 8 juin», espère Nicolas Wittwer, chargé de communication du CityClub Pully, cinéma indépendant avec une salle de 200 places. «On veut ouvrir, on veut que la salle vive. Beaucoup de nos membres nous disent qu'ils se réjouissent de revenir. On verra comment le public va réagir».