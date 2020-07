Numérique

Les salons professionnels se réinventent grâce au virtuel

Le développement du commerce en ligne s’est accéléré avec la pandémie. À l’avenir, il se pourrait qu’il concerne aussi des biens valant plusieurs millions.

L’édition virtuelle d’Art Basel 2020 a attiré plus de monde que l’édition physique 2019.

Visiter une foire dédiée à l’art ou un salon professionnel sur l’immobilier de luxe depuis son canapé n’est plus une fiction. Dans le contexte de la pandémie, les foires virtuelles ont connu un boom et certains spécialistes n’hésitent pas à sonner le glas des formats traditionnels.

Du 22 au 26 juillet se tiendra ainsi la foire immobilière «Home-E-Fair», organisée conjointement par Sotheby’s International Realty et Crowdhouse, un bon exemple de salons professionnels tenus en ligne, alors que la saison des salons immobiliers est tombée à l’eau en raison de la pandémie. Les organisateurs espèrent que les participants répondront présent, et tablent sur un chiffre en millier, a indiqué à AWP Michael Meier, porte-parole chez Crowdhouse. Par la suite, la taille devrait s’accroître.

D’autres foires au rayonnement international se sont également tenues en ligne cette année. En juin, Art Basel a ainsi invité les visiteurs à déambuler dans des salles d’exposition virtuelles. De grands événements, à l’instar du salon dédié aux Jeux vidéo Gamescom ou de la foire du livre de Francfort, mais également de plus petits, comme le salon étudiant Poly-E-Fair de l’École polytechnique fédérale de Zurich, ont misé entièrement ou partiellement sur les canaux numériques.

Le succès des foires virtuelles est envisageable, selon Michael Betz, spécialiste du marketing à l'Université de St-Gall: «Les clients utilisent les canaux numériques de manière intense. De plus en plus, ils s’en servent pour trouver des informations ou faire des achats. Pour cette raison, je suis convaincu que ces évolutions concerneront également les salons et expositions».