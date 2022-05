Bitcoin : Les Salvadoriens font le gros dos

La loi oblige toujours les commerçants à accepter le bitcoin comme monnaie de paiement, mais beaucoup les convertissent immédiatement en dollars.

La valeur en dollars du bitcoin a fondu de près de la moitié depuis qu’il a acquis au Salvador en septembre 2021, au même titre que le dollar, le statut de monnaie légale. Mais la loi oblige toujours les commerçants à accepter le bitcoin comme monnaie de paiement, mais désormais la cryptomonnaie leur brûle les doigts et la plupart se précipitent pour la changer en billets verts, comme José Fredy Landaverde, qui tient un magasin de vêtements dans la capitale.

En septembre 2021, lorsque le Salvador a été le premier pays au monde à adopter le bitcoin, la cryptomonnaie titrait environ 44’000 dollars, avant de s’envoler vers un plus haut historique à 66’000 dollars deux mois plus tard. Depuis le record, la chute est de 57%.

Dans l’euphorie de la hausse le président Bukele avait fait construire un hôpital vétérinaire public et avait annoncé à grand fracas un projet de Bitcoin City près du volcan Conchagua qui lui fournirait une énergie renouvelable et inépuisable.

Spirale négative

Dans le centre de la capitale San Salvador, des commerces ont retiré les panneaux qui proclamaient «bitcoin accepté» et les employés confirment la chute des transactions en cryptomonnaie. Juan Carlos Canales, un autre vendeur de vêtements va jusqu’à dire qu’il a renoncé au bitcoin car «peu de clients» l’utilisent.

Réserves en cryptomonnaie

L’ancien président de la Banque Centrale Carlos Acevedo est plus pessimiste et, pour lui, la perspective d’une émission de dette en cryptomonnaie s’éloigne, même si la chute du bitcoin n’est pas tant le problème du Salvador que «la faible croissance et l’insécurité».