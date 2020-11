Justice : Les sanctions américaines contre la CPI dénoncées à l’ONU

Début septembre, l’administration Trump avait notamment imposé des sanctions économiques inédites à Fatou Bensouda, procureure de la CPI.

Les signataires soulignent vouloir «préserver l’intégrité et l’indépendance (de la CPI) sans être découragés par des mesures ou des menaces contre la Cour, ses fonctionnaires et ceux qui coopèrent avec elle». «Les sanctions sont un outil contre les responsables des crimes les plus graves, et non contre ceux qui demandent justice», ont-ils ajouté, en rejetant «toute tentative de saper l’indépendance de la Cour».