Guerre en Ukraine : Les sanctions contre Moscou viseront aussi l’Iran

«Donnez-les à l’Ukraine»

La présidente de la Commission a par ailleurs salué les efforts réalisés par l’Ukraine, candidate à l’adhésion à l’Union européenne. «Poutine voulait tuer le rêve européen de l’Ukraine, aujourd’hui l’Ukraine se dirige vers l’Union européenne plus rapidement et plus résolument que jamais», a-t-elle souligné. «Les Ukrainiens font des progrès tangibles alors même qu’ils sont en guerre!» a-t-elle martelé. «S’ils accomplissent ces progrès, c’est parce que leur vœu le plus cher est de rejoindre l’Europe», a-t-elle insisté.