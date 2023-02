Sommet de Bangalore : Les sanctions ont un «effet négatif très important» sur l’économie russe

«De la manière dont je le vois, nos sanctions ont eu un effet négatif très important sur la Russie jusqu’à présent […] La Russie connaît désormais un déficit budgétaire significatif», a déclaré jeudi Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor, avant une réunion du G20 en Inde. Moscou «a beaucoup de mal, en raison de nos sanctions et de nos contrôles à l’exportation, à obtenir le matériel nécessaire pour se réapprovisionner en munitions et […] réparer les 9000 chars qui ont été détruits à cause de la guerre», a souligné Mme Yellen devant la presse à Bangalore (sud). «Le plafonnement des prix que nous avons imposé au pétrole russe réduit clairement et considérablement les revenus de la Russie», a affirmé la secrétaire au Trésor.