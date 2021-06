Tendance - Les sandales à scratch, c’est le pied

Cet été, un seul mot d’ordre: confort. Et ça tombe bien, les sandales velcro, dites dad sandals, sont l’une des grosses tendances de la belle saison. Pratiques, elles ont l’avantage de pouvoir accompagner n’importe quel look, du plus chic au plus casual, et ont été adoubées par les influenceuses, comme les Romandes Elvira Legrand et Sarah Quan. Comment les porter? Voici quelques pistes pour vous inspirer et une sélection shopping (à la fin de l’article).