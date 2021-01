Allemagne : Les sandales Birkenstock rachetées pour 4,3 milliards de francs?

Les mythiques sandales, symbole du confort à l’allemande, intéressent le fonds d’investissement CVC, selon l’agence Bloomberg.

Depuis que Konrad Birkenstock, fabricant de chaussures basé près de Francfort, a conçu en 1897 sa première semelle respectant l’anatomie du pied et reproduisant le mouvement naturel de la marche, le groupe est resté dans le giron de la famille, aujourd’hui représentée par Alex et Christian Birkenstock, deux arrière-petits-fils de Konrad.

Ces derniers avaient opéré un premier virage stratégique en 2013, en remettant notamment de l’ordre dans le groupe qui comptait alors plus de 30 sociétés autonomes. Tout en s’appuyant sur le credo de la qualité allemande associée à des matériaux naturels et à une image authentique, la société a séduit le milieu de la mode et développé ses ventes en Asie et au Moyen-Orient.