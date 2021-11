Jura : Les sangliers jurassiens ne sont pas radioactifs

Après de nombreux cas détectés dans les Grisons et le Tessin, des tests ont été menés dans le Jura

La campagne de mesures effectuée à l’hiver 2020-2021 par les autorités du Jura permet d’exclure tout risque lié à la radioactivité dans les populations de sangliers présentes sur le territoire jurassien. Pour mémoire, la thématique avait fait couler beaucoup d’encre à l’automne 2020, après la publication des taux de contamination du Tessin et des Grisons avec respectivement 5 et 50% des sangliers touchés.

Le sanglier avait ainsi été identifié comme à risque pour sa sensibilité à l’accumulation de particules radioactives via l’ingestion d’un champignon souterrain, la truffe du cerf. Douze échantillons jurassiens ont été soumis pour analyse au laboratoire cantonal de Bâle. Les résultats liés aux Césium-137 et -134 ont été jugés conformes, les taux relevés correspondant à la présence naturelle des radionucléides.

Chaque année, quelques centaines de sangliers sont prélevés dans le canton du Jura (presque 600 en 2020 et plus de 700 en 2019). Le canton rappelle qu’à l’instar d’autres mammifères, le sanglier est sujet aux parasitoses. Une cuisson à cœur au minimum à 77° C ou une congélation prolongée à - 25° C est nécessaire afin de détruire les potentielles larves et garantir une consommation sûre.