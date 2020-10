Pluies radioactives

Après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, du Césium 137 a été propulsé dans les airs et, poussé par les vents, a traversé l’Europe, et donc la Suisse, surtout du côté du Tessin et dans le sud des Grisons. Il a beaucoup plu à la même période dans ces cantons, où l’eau contaminée a pénétré profondément dans les sols. Le césium reste dangereux au moins 30 ans et certains champignons, comme la truffe du cerf très prisée des cochons sauvages, sont de véritables éponges sous terre. C’est pourquoi la radioactivité, mesurée en becquerel, est encore présente en trop grande quantité dans la chaîne alimentaire.