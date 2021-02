Image d’illustration. Archives / 24heures – Odile Meylan

L’annonce de la hausse du taux de chômage suisse, passé en janvier de 3,5 à 3,7%, va de pair avec l’ambiance lourde du semi-confinement et des fermetures de commerces actuelles. Mais les Offices régionaux de placement (ORP) ont de gros soucis depuis déjà un bon moment. Et notamment un nombre nettement plus élevé de dossiers à traiter, rapporte la SonntagsZeitung, citant Remo Frei, directeur des ORP pour le canton de Berne, où une quarantaine de nouveaux postes en été créés. Mais ces nouveaux conseillers sont nombreux à être encore en formation, et donc pas encore opérationnels à 100%.

Dans le canton d’Argovie, les 47 postes supplémentaires ouverts ne sont même pas encore tous repourvus, faute de personnel qualifié. Le journal dominical n’ayant interrogé que les responsables de ces deux cantons alémaniques, il est donc difficile de savoir si le constat est similaire ailleurs en Suisse.

ORP tolérants avec les branches à l’arrêt

En plus du surcroît de dossiers, les ORP subissent l’humeur morose des demandeurs d’emploi et leur manque de motivation, particulièrement chez ceux dont les secteurs d’activité sont à l’arrêt, tels la restauration ou l'événementiel. Ils ne voient pas l'intérêt de postuler pour un job alors que les employeurs potentiels sont tous fermés. «Déclarer ainsi forfait est compréhensible, mais risqué», commente Isabelle Wyss, directrice du service argovien d’intégration dans le marché du travail. Il n'en reste pas moins que des offres doivent être envoyées. Mais nos conseillers sont plus tolérants et tiennent compte des branches mises à l’arrêt.»