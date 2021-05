Football - Les Saoudiens souhaitent un Mondial tous les deux ans

Les sujets controversés ne manquent pas dans le football actuel. En voici un: la proposition de mettre sur pied une Coupe du monde à un rythme bisannuel. La question revient sur le devant de la scène fréquemment, à intervalles plus ou moins réguliers. Sepp Blatter avait l’idée qui lui trottait dans la tête, Arsène Wenger l’a également défendue plus récemment. Et voilà qu’elle animera les débats du 71e congrès de la FIFA, qui se tient vendredi après-midi.