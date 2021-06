Intempéries en Suisse : Face aux orages, les pompiers sont à la limite de leurs capacités

Face aux événements liés à l’augmentation de conditions météorologiques extrêmes, les sapeurs-pompiers suisses ne sont pas assez nombreux.

Les orages des plus violents et leurs graves conséquences dans plusieurs cantons ont dramatiquement rythmé la semaine passée. Des événements qui risquent de se reproduire, comme l’explique la «NZZ am Sonntag». Selon le National Centre for Climate Services (NCCS - centre national de services climatologiques) de la Confédération, à l’avenir le pays devra se prémunir non seulement contre les extrêmes climatiques (canicules, sécheresses) mais aussi contre les précipitations abondantes et extrêmes saisonnières.