Zurich : Les sapins invendus: un délice pour les animaux du zoo

Cette année, 300 arbres de Noël n’ayant pas trouvé preneur ont fait le bonheur des pensionnaires du parc animalier Zurichois. Même les félins et les éléphants en raffolent.

Les sapins de Noël qui n’ont pas trouvé preneur dans le commerce sont remis comme cadeau de Noël aux pensionnaires du Zoo de Zurich. La condition est que les arbres ne soient pas traités et n’aient pas été utilisés. Pour des raisons de sécurité, le zoo zurichois n’accepte pas des arbres de particuliers. Et presque tous les pensionnaires sont bénéficiaires. Même les grands félins en ont afin de pouvoir les renifler et s’y frotter.