Zurich

Les sauts audacieux de Ragettli dans la Limmat

Le skieur acrobatique a montré des qualités de plongeur méconnues dans sa dernière vidéo. À ne surtout pas imiter.

À la fin du mois de juin, le vainqueur de quatre Globes de cristal et de quatre médailles aux X-Games en ski big air et en slopestyle avait diffusé une séquence sur laquelle on pouvait le voir effectuer un parcours du combattant réalisé avec sa tenue militaire, sous les yeux de gradés et entouré par d’autres recrues.