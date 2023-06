Cassis est celui qui a le plus utilisé le jet de la Confédération

Comme en 2021 , Ignazio Cassis a été, l’année dernière, le conseiller fédéral qui a le plus volé. En 2022, il a ainsi voyagé 95 fois à bord d’un des deux jets – un Falcon T-785 et un Cessna – appartenant à la Confédération, relève ce samedi le « Blick » (article en allemand). C’est beaucoup plus que tous les autres conseillers fédéraux (voir encadré).

Selon nos confrères alémaniques, 44 de ces vols ont été effectués en Suisse et très souvent entre Berne-Belp et Lugano-Agno (TI). Interrogé, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères assure qu’il s’agissait de voyages d’affaires pour lesquels il n’était pas possible de faire autrement. «À l’intérieur de notre pays, le conseiller fédéral Cassis se déplace en premier lieu en voiture ou en train. Si ces moyens de transport ne sont pas privilégiés, pour des raisons d’agenda, le choix se porte sur l’avion ou l’hélicoptère, en fonction du trajet, de la planification et de la météo», ajoute-t-il.