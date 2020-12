Patrimoine : Inscription des savoir-faire en mécanique horlogère et d’art à l’Unesco

La candidature portée par la Suisse en collaboration avec la France a été qualifiée d’exemplaire, valorisant le «patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier».

Les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art ont façonné la réalité sociale quotidienne des régions concernées, relève l’OFC (archives).

L’Unesco a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette inscription met en valeur une tradition vivante «emblématique» de l’Arc jurassien franco-suisse.

Les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art comprennent l’artisanat horloger situé le long de l’Arc jurassien, de Genève à Schaffhouse, de Bienne (BE) à Besançon, relève mercredi l’Office fédéral de la culture (OFC). Ils incluent aussi la fabrication d’automates et de boîtes à musique, caractéristique de la région de Sainte-Croix (VD).