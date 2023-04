Football: Les scouts font escale à Genève pour trouver les pépites de demain

Au sommet de la pyramide alimentaire du football, il y a des équipes comme le Real Madrid, l’AC et l’Inter Milan ou Manchester City. Chez les jeunes, seul l’AC Milan se retrouve dans le haut de la hiérarchie, accompagné par le Sporting Club Portugal, l’AZ Alkmaar (PB) et l’Hajduk Split (Cro).

Les jeunes n’intéressent pas que les fervents supporters de ces clubs. Dans les tribunes, de nombreuses personnes tenaient un carnet et un stylo pour prendre des notes. Certains avaient même un schéma du terrain et notaient scrupuleusement les joueurs et leurs exploits. D’autres inscrivaient des chiffres à côté du numéro du joueur.