Actualisé 14.05.2020 à 11:10

Productivité

Les séances holographiques promettent de ringardiser Zoom

Les participants aux réunions de l’application Spatial interagissent dans les locaux virtuels via leur double numérique.

La firme américaine Spatial aspire à devenir le Zoom de la collaboration virtuelle. Elle a étendu l’accès à sa plateforme aux casques de réalité virtuelle Oculus Quest (Facebook) sur invitation.

Lors d’un test, le site Venturebeat dit avoir été «sérieusement impressionné» par les interactions visuelles d’une réunion à six personnes faites avec «à peine plus de latence qu’un appel téléphonique». «J’étais un participant actif dans l’espace. Chaque aspect de notre interaction virtuelle semblait juste plus naturel qu’un chat vidéo maladroit», a relevé pour sa part le reporter de Engadget.

Les entreprises vont pouvoir solliciter «plusieurs mois gratuits» sur la version professionnelle de la solution. Via des avatars réalistes et synchronisés, les participants se retrouvent dans l’environnement modélisé. Ils se voient, se parlent et interagissent avec des documents numériques (fichier, page web, vidéo, etc.). Leurs mouvements réels de bras avec le contrôleur sont repris par leur avatar, dont une simple photo a suffi à sa création.

Spectateur via un lien web