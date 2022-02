Maroc : Les secouristes entrent dans le tunnel pour extraire Rayan

Samedi après-midi, les recherches progressaient toujours pour tenter de rejoindre le petit Rayan, 5 ans, coincé dans un puits de 32 mètres de profondeur depuis cinq jours.

Les secouristes marocains sont entrés samedi après-midi dans le tunnel qui conduit à la poche où se trouve Rayan , un enfant de cinq ans tombé dans un puits profond il y a cinq jours, a constaté l’AFP. Ils sont accompagnés par une équipe médicale, mais il n’était pas possible de savoir dans l’immédiat quand ils ressortiront, selon des journalistes de l’AFP sur place. Les sauveteurs espèrent toujours retrouver vivant l’enfant dont on ignore l’état de santé.

«Impossible d’affirmer qu’il est vivant»

Sur les dernières images envoyées par une caméra d’inspection, le garçonnet est «apparu allongé sur le côté, de dos», mais il est «impossible d’affirmer qu’il est vivant avec certitude», a expliqué dans la matinée à l’AFP un chef sauveteur, Abdelhadi Tamrani. Le responsable gardait toutefois «de très grands espoirs» de l’extraire vivant de ce trou étroit et profond de 32 mètres, creusé près de la maison familiale à Ighrane, non loin du village de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen.

Les secouristes se sont efforcés de faire parvenir de l’oxygène et de l’eau à travers des tubes et bouteilles descendus jusqu’à Rayan, sans certitude qu’il ait pu les utiliser, selon des journalistes de l’AFP. Les travaux de forage à la main d’un tunnel horizontal de quelques mètres ont avancé à pas de fourmi dans cette localité déshéritée du nord du Maroc, le principal défi étant d’éviter les éboulements.

Des milliers de sympathisants ont accouru ces derniers jours, certains de loin, en signe de solidarité, et campé sur place malgré le froid, dans cette zone montagneuse du Rif, à près de 700 mètres d’altitude. Des barrières métalliques ont été disposées depuis vendredi pour contenir la foule.

«Je garde espoir»

À l’approche du dénouement, les badauds scandent en chœur des «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand). Les gens applaudissent pour encourager les sauveteurs ou entonnent des chants religieux en l’honneur du prophète Mahomet. «Nous nous solidarisons avec cet enfant, chéri au Maroc et dans le monde entier, on espère, par la volonté de Dieu, qu’il sorte (du puits)", a confié à l’AFP Hafid El Azzouz, un habitant de la région.