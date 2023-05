Les secrets du coach de Blake Lively pour garder la forme

Envie de se remettre en forme pour l’été qui arrive? «Oubliez les régimes ultra-stricts et les entraînements sportifs harassants.» C’est Don Saladino, le coach personnel de Blake Lively, qui a accouché de son quatrième enfant en février, d’Anne Hathaway et d’Emily Blunt, qui le dit. «Arrêtons de parler de perte de poids. Parlons plutôt de changement de composition corporelle», explique-t-il dans une interview accordée à «E! News».

30 minutes de marche

«Bougez votre corps, mais vous n’avez pas besoin d’être endoloris après chaque séance d’entraînement. Vous n’avez pas à vous battre contre vous-même.» Don Saladino recommande de privilégier la régularité plutôt que l’intensité. Par exemple, marcher régulièrement permet d’entretenir le système cardiovasculaire et de brûler les graisses. «Marchez le matin, marchez pour aller au travail, après chacun de vos repas, même une demi-heure. Marcher, c’est facile et efficace.»

Bien dormir

L’hydratation et la qualité du sommeil sont deux éléments «non négociables» lorsqu’il s’agit de modifier sa composition corporelle. Il est recommandé de dormir entre sept à neuf heures par nuit. Même si on ne dort que quelques heures par nuit, Don Saladino suggère d’augmenter lentement la durée de son sommeil, même de quelques dizaines de minutes «Dormir est un brûleur de graisses et c’est gratuit.»

Améliorer son alimentation

Le coach met en garde contre les méthodes fondées sur le déficit calorique , visant à consommer moins de calories que celles brûlées par le corps. «Ces méthodes consistent principalement à affamer, déshydrater, priver le corps d’énergie et provoquer des envies incontrôlables de grignotage. C’est la raison pour laquelle les personnes qui consomment trop peu de calories ne parviennent pas à perdre du poids. Leur taux de sucre dans le sang est bas et leur niveau d’énergie est faible, de sorte qu’ils ne bougent pas suffisamment.»

Il souligne également qu’il est préférable d’améliorer la qualité de son alimentation plutôt que de la réduire. Pour cela, il recommande de consommer des protéines, des fruits et des légumes ainsi que des aliments fermentés comme la choucroute , et même des féculents, comme du riz complet.

Limiter l’alcool

«Éliminer l’alcool est l’une des premières choses que je dis de faire à mes clients.» L’alcool, en plus d’avoir un impact sur la qualité du sommeil, sur les hormones et provoquer des inflammations, peut faire grossir car il favorise l'accumulation des graisses. Il est aussi presque deux fois plus calorique que le sucre ou les protéines. «Je recommande de limiter votre consommation à quelques verres toutes les deux semaines afin de ne pas forcer votre corps à faire des efforts et dépenser de l’énergie pour se désintoxiquer.»