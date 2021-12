Egypte – Les secrets d’une momie dévoilés sans y toucher

Égypte : Les secrets d’une momie dévoilés sans y toucher

Des chercheurs sont parvenus à découvrir les secrets d’une momie royale encore dans ses bandelettes grâce à l’imagerie médicale.

L’application de techniques d’imagerie médicale a permis de révéler de nouvelles techniques d’embaumement lancées avec Amenhotep Ier plus de 1500 ans av. J.-C. Ce pharaon fils d’Ahmès-Néfertari et d’Ahmosis Ier, fondateur de la XVIIIe dynastie (-1550 à -1292), est ainsi le premier à être momifié les bras en croix mais aussi le dernier dont le cerveau n’a pas été retiré du crâne au moment de sa momification, explique mardi un communiqué du Ministère égyptien du tourisme et des antiquités.