Tendance: Les séjours «all inclusive» séduisent de nouveau les Suisses

Cocktails insipides, rangées de transats serrés les uns contre les autres et service de masse au buffet: voici l’image que la plupart se font de la formule de vacances «all inclusive». Sauf que les hôtels de luxe et les complexes hôteliers réservés aux adultes semblent désormais avoir, eux aussi, adopté cette formule. Les séjours «tout compris» seraient-ils subitement redevenus tendance? Nous avons posé la question à des tour-opérateurs suisses.

L’offre de formules «all inclusive» dans le segment haut de gamme est en plein essor, comme le confirme Markus Flick, porte-parole de Kuoni et d’Helvetic Tours. Selon Sonja Ptassek, porte-parole de Tui Suisse, le tour-opérateur a également étoffé son offre de séjours «all inclusive» dans les hôtels réservés aux adultes (sans enfants), notamment en Méditerranée et dans les Maldives.

Cela est probablement lié au fait que les touristes sont davantage à la recherche de luxe en vacances. «Depuis quelques années, les offres «all inclusive» sont plus haut de gamme. Il existe, par ailleurs, de plus en plus de catégories d’étoiles différentes pour les hôtels réservés aux adultes, qui ne coûtent pas forcément plus cher», explique Bianca Gähweiler, porte-parole d’Hotelplan.