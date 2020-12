Argentine : Les sénateurs débattent de la légalisation de l’avortement

Le vote pour ou contre la légalisation de l’IVG pourrait intervenir mercredi matin après de longues heures de débat dans un Sénat réputé plus conservateur que la Chambre des députés, qui a déjà adopté le texte.

Malgré la pandémie, plusieurs milliers d’Argentins se sont rassemblés à proximité du Parlement pour exprimer leur soutien ou leur rejet du texte, avec force banderoles, musique et des écrans géants transmettant les débats en direct. (Photo Emiliano Lasalvia / AFP)

Selon la présidente de la Chambre haute, l’ex-présidente (2008-2015) et actuelle vice-présidente Cristina Kirchner, 67 sénateurs sur 72 participent à la session. Le vote pourrait intervenir mercredi matin après de longues heures de débat, 58 orateurs étant inscrits à l’ordre du jour.

Alors que les députés ont adopté le texte par 131 voix pour, 117 contre et 6 abstentions, tous les regards sont désormais tournés vers le Sénat, réputé plus conservateur.