Session: Les sénateurs ne veulent pas déduire davantage les primes maladie des impôts

Le gouvernement voulait pouvoir relever la déduction des primes de 1700 à 3000 francs pour les personnes seules, et de 3500 à 6000 francs la déduction pour les couples mariés.

Les contribuables ne pourront pas déduire davantage les primes d’assurance maladie et les intérêts des capitaux d’épargne dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Le Conseil des États a refusé jeudi, par 32 voix contre 11, d’entrer en matière sur ce projet du Conseil fédéral. Le National doit encore se prononcer.

Le gouvernement voulait pouvoir relever la déduction des primes de 1700 à 3000 francs pour les personnes seules, et de 3500 à 6000 francs la déduction pour les couples mariés. Quant à la déduction pour les enfants, elle serait passée de 700 à 1200 francs. Le projet aurait entraîné un manque à gagner de 400 millions de francs, dont 315 pour la Confédération et 85 pour les cantons.

Pour les contribuables plus aisés

Il est indéniable que les primes ont massivement augmenté et qu’elles sont plus élevées que les déductions autorisées, a reconnu Peter Hegglin (Centre/ZG) au nom de la commission. Mais les inconvénients du projet l’emportent sur les avantages, a-t-il ajouté. En effet, selon la majorité, ce sont surtout les contribuables les plus fortunés qui en bénéficieraient. «Si nous entrons en matière maintenant, nous soutiendrons en premier lieu les personnes qui en ont le moins besoin. Ce serait une erreur», a abondé Andrea Gmür-Schönenberger (C/LU).