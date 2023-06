Trafic aérien: Les sénateurs ne veulent pas d’une taxe sur le kérosène

Le canton rappelait que le trafic aérien est l’un des plus gros émetteurs de CO2 et que le nombre de passagers ne cessait de croître. Une taxe sur le kérosène constituerait une mesure importante pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.

Les sénateurs n’en ont pas voulu. «Il faut régler une telle taxe de façon globale», a indiqué Daniel Fässler (C/AI) pour la commission. Celle-ci rappelait que toute taxe sur le trafic aérien international est interdite par des accords internationaux depuis 1944. Et une approche limitée à l’Europe ne fait guère de sens à ses yeux. Cela entraînerait surtout un désavantage concurrentiel pour les compagnies aériennes européennes, puisque le trafic aérien se reporterait sans doute vers des aéroports intercontinentaux en dehors de l’Europe.

Prix artificiellement bas

Ce n’était pas du tout l’avis de la gauche. Lisa Mazzone (Verts/GE), a ainsi plaidé au nom de la minorité, pour l’introduction d’une telle taxe. Comme le kérosène n’est actuellement pas taxé, cela permet aux compagnies aériennes de pratiquer des prix bas, «ce qui dope artificiellement la demande», a-t-elle relevé. Elle a rappelé que 80% des départs de la Suisse étaient à destination européenne et que si les prix de l’avion étaient plus élevés, les gens prendraient sans doute plus le train. En outre, le trafic aérien est responsable pour 27% de la facture climatique. Ses efforts sont restés lettre morte.