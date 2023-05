Santé: Les sénateurs refusent d'interdire les cigarettes aromatisées

Benjamin Roduit rappelait que ces substances ajoutées au tabac avaient pour but de tolérer plus facilement la fumée et d’augmenter la dépendance. «L'effet refroidissant par exemple du menthol fait que le fumeur de cigarettes mentholées a tendance à inhaler plus profondément», citait-il en exemple. «Ces effets, ainsi que le goût, sont attrayants pour les jeunes; les cigarettes au menthol sont répandues chez les jeunes fumeurs et sont souvent choisies par eux lorsqu'ils commencent à fumer», relevait-il. Mieux aurait donc valu de les interdire et de suivre ainsi la pratique au sein de l’UE.