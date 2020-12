Coronavirus en Suisse : Les aînés appelés à se faire vacciner

Les seniors du pays ont reçu un encouragement à se faire vacciner de la part du Conseil suisse des aînés, qui estime que leur participation est nécessaire pour le bien de tous.

Le Conseil suisse des aînés (CSA) soutient la campagne de vaccination contre le coronavirus menée par la Confédération et appelle les seniors à se faire vacciner. Leur participation est nécessaire pour le bien de tous, précise l’association jeudi dans un communiqué.

Plus d’expérience

Contrairement aux jeunes générations, les plus âgés ont davantage d’expérience dans le domaine. «Les plus de 70 ans ont connu les débuts de la vaccination contre la rougeole et la rubéole», donne en exemple Roland Grunder, coprésident du CSA, interrogé par l’agence Keystone-ATS «Ils savent que ça les protège.»