Réseaux sociaux : Les seniors cassent les stéréotypes liés à l’âge sur TikTok

Le réseau social compte un nombre croissant d’utilisateurs âgés de 60 ans et plus suivis par des millions d’abonnés.

Le compte @dolly_broadway de Dolores Paolino, 89 ans, est suivi par plus d’un million de personnes. TikTok

Considéré comme le terrain de jeu virtuel des ados, TikTok voit augmenter le nombre d’aînés âgés de 60 ans et plus comptant des millions de followers. Ceux-ci utilisent la populaire app chinoise de partage de courtes vidéos pour casser les stéréotypes négatifs liés l’âge qui les veulent technophobes et fragiles, et montrer au contraire toute leur énergie et leur dynamisme, d’après une recherche rapportée par «The Guardian».

«Ces aînés de TikTok sont devenus des créateurs de contenus à succès dans le cadre d’un puissant phénomène de contre-culture dans lequel les personnes âgées contestent les stéréotypes de la vieillesse en embrassant ou même en célébrant leur statut de personne âgée», explique le Dr Reuben Ng, assistant à la Yale University et auteur d’une étude sur les seniors sur TikTok («Not Too Old for TikTok: How Older Adults are Reframing Ageing»). Il explique que la plupart des aînés de TikTok sont des femmes qui «résistent farouchement aux stéréotypes courants selon lesquels les femmes âgées sont passives, douces et faibles, choisissant plutôt de se présenter comme féroces, voire grossières».

L’analyse de Reuben Ng, qui sera prochainement publiée, a été menée sur 1382 vidéos publiées par des tiktokeurs âgés de 60 ans et plus et comptant entre 100’000 et 5,3 millions d’abonnés, comme le compte @grandadjoe33 du Britannique Grandad Joe, 89 ans, l’un des influenceurs seniors gagnant le plus de revenus grâce à ses contenus.

Au total, ces vidéos, dans lesquelles leurs créateurs parlent de manière explicite de leur âge, ont été visionnées plus de 3,5 milliards de fois. Le spécialiste a découvert que 71% d’entre elles servaient à casser les stéréotypes âgistes. Près d’une vidéo analysée sur cinq mettait en lumière les vulnérabilités liées à l’âge et une sur dix dénonçait l’âgisme tant chez les jeunes que chez leurs propres contemporains. Tandis que d’autres vidéos présentent les personnes âgées comme supérieures aux plus jeunes.