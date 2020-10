Etude : Les seniors de Suisse latine se disent en bonne santé

Un rapport commandé par les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, du Tessin et de Genève livre ses conclusions à l’occasion de la Journée mondiale des personnes âgées ce 1er octobre.

Ce rapport présente l’état de santé physique et psychique des personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les comportements qui ont une influence sur la santé et la fréquence des recours aux soins des seniors en Suisse latine, explique l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) dans un communiqué.