Semaine de la vaccination : Les seniors se ruent sur la 3e dose de vaccin

De nombreux retraités ont fait la queue mardi à Zurich pour obtenir leur piqûre de rappel. Certains ont même dû être renvoyés. L’engouement est le même partout en Suisse.

Alors que la semaine nationale de vaccination contre le Covid bat son plein, les stands et dispositifs mis sur pied pour permettre à la population de se faire piquer ont été pris d’assaut ce mardi à Zurich. Hic: ce ne sont pas les indécis et les jeunes, pourtant cibles de la campagne, qui se sont rués pour se faire piquer. Non. Ce sont les seniors qui ont patienté dans de longues files d’attente. Motif: ils souhaitaient recevoir non pas la première dose, mais la 3e, la fameuse dose «booster».