Technologie: Les seniors sont toujours plus nombreux sur le web

Quelque 77,5% des plus de 65 ans surfent désormais sur le web. La plupart privilégient le smartphone pour le faire.

Les plus de 65 ans sont toujours plus nombreux à surfer sur Internet. En effet, 77,6% des retraités étaient actifs sur le web contre 72,5% il y a deux ans, selon l’étude MA Net publiée mardi par la REMP, l’organisation de recherche indépendante sur les médias et la publicité.