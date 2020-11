Pour plonger pleinement dans l’hiver, armons-nous de produits cosmétiques qui sentent bon et nous réconfortent comme une étoile à la cannelle trempée dans un chocolat chaud. Voici notre top 10 des incontournables pour affronter le froid avec gourmandise.

Miel et mandarine

Cette crème pour les mains signée L’Occitane promet de bichonner nos paumes rendues sèches par le froid et le désinfectant. Ses notes de miel et de mandarine laisseront un délicat parfum sur nos mains.

Crème pour les mains L’Occitane, 12 fr. les 30 ml DR

Chocolat

Un soin sans rinçage pour dompter nos cheveux et leur donner de l’éclat même sous la grisaille, avec un enivrant arôme de chocolat.

Choco Locks Lee Stafford, 15 fr. 90 pour 100 ml chez Douglas DR

Orange

Une mousse de douche à l’orange de chez Rituals, qui donne un petit coup de boost pour bien démarrer la journée.

Mousse de douche Rituals, 12 fr. 50 pour 200 ml DR

Miel

Chez Kiehl’s, le miel et le lait de soja sont l’honneur dans cette crème pour le corps fondante et réconfortante.

Crème pour le corps Kiehl’s, 57 fr. pour 226 gr DR

Cannelle et gingembre

Un savon exfoliant de la marque UpCircle à base de résidus d’épices, employées dans la confection de sirop chai. S’utilise pour le corps et le visage.

Savon UpCircle, env. 9 fr. 50 pour 100 g chez Douglas DR

Mandarine

Chez The Body Shop, on mise sur la mandarine pour cette brume visage énergisante, adaptée à la routine make-up.

Brume visage The Body Shop, 14 fr. 95 les 60 ml DR

Cannelle et girofle

Un shampooing solide qui sent bon les fêtes de fin d’année! LUSH choisit la cannelle et le clou de girofle pour stimuler les follicules et le cuir chevelu.

Shampooing solide LUSH, 13 fr. 50 les 50 gr DR

Sapin et eucalyptus

Un bain et une sensation de bien-être comme si on était en pleine forêt grâce à Cocooning et ses sels aux huiles essentielles de sapin et d’eucalyptus.

Sels de bain Cocooning, 29 fr. 50 les 600 gr DR

Vanille

Une gourmandise pour le visage: cette crème hydratante de chez Antipodes est aussi enrichie au beurre de karité, à l’huile d’avocat et au miel de Manuka.

Beurre et caramel

Un pain de massage aussi bon qu’un dessert. En plus de ses arômes de beurre et de caramel, LUSH y a inséré un cœur au miel et au cacao.