Affaire de la plume: la défense plaide l'absence de mobile

«L’homme et l’acte sont irréconciliables»

Bien sûr, les avocats de l’accusé l’admettent: l’erreur judiciaire qu’ils dénoncent «est d’abord celle» de l’accusé, «dont le silence mutique a orienté les enquêteurs et les juges dans cette horreur judiciaire», selon les termes de Me Hayat. Mais la nouvelle version, celle d’un jeu sexuel d’asphyxie érotique qui a mal tourné (au contraire de la thèse de la mort naturelle), provoquant un décès accidentel, «est la seule qui réconcilie l’absence de mobile et les constats médico-légaux», estime Me Philippe Ducor – contredisant le Parquet qui, en matinée, jugeait que seul un acte intentionnel permettait d’expliquer l’ensemble du tableau lésionnel.