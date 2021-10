Espagne : Les séparatistes basques reconnaissent la «douleur» causée à toutes les victimes de l’ETA

Au Pays basque, les séparatistes souhaitent une paix durable, même si rien de ce qu’ils pourront dire ne saurait effacer le tort causé aux 850 morts de la lutte armée.

La déclaration d’ Arnaldo Otegi, ex-militant d’ETA et principale figure de la gauche séparatiste basque , intervient à deux jours du dixième anniversaire de l’annonce par l’ETA de l’abandon de la lutte armée.

Dix ans après l’abandon de la lutte armée par l’ETA, les héritiers de sa vitrine politique ont reconnu sans ambiguïté, lundi, «la douleur endurée» par les victimes de l’organisation séparatiste basque, un geste salué par la gauche au pouvoir en Espagne. «Avancer vers une paix juste et durable nécessite la reconnaissance et la réparation de toutes, absolument toutes les victimes. Nous n’oublions aucune d’entre elles», a déclaré Arnaldo Otegi, ex-militant d’ETA et principale figure de la gauche séparatiste basque en tant que coordinateur de la formation EH Bildu.