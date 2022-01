Réchauffement climatique : Les sept années les plus chaudes jamais enregistrées

Des données du service européen Copernicus d’observation de la Terre confirment l’avancée du réchauffement climatique avec des concentrations record de gaz à effet de serre.

Les années 2015 à 2021 ont été de façon «nette» les plus chaudes jamais enregistrées. Si 2021 n’a été «que» la cinquième au classement, elle a subi les effets dévastateurs du changement climatique: canicules exceptionnelles et meurtrières en Amérique du Nord et en Europe du Sud, incendies ravageurs au Canada ou en Sibérie, vague de froid spectaculaire dans le centre des États-Unis ou précipitations extrêmes en Chine et en Europe de l’Ouest.